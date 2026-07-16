Gran Hermano define una nueva eliminación este jueves
Gran Hermano Generación Dorada no tuvo su emisión este miércoles debido a la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 y la cobertura especial que Telefe le dedica al histórico triunfo ante Inglaterra.
La gala prevista para el miercoles fue reprogramada para este jueves, cuando el reality tendrá una emisión especial con eliminación y nominación.
Tras la salida de Manu, todos los participantes quedaron en una placa positiva y ahora uno de los jugadores que continúa en esa placa deberá abandonar la casa más famosa del país. Además, los participantes volverán a pasar por el confesionario para definir una nueva etapa del juego.