La gala prevista para el miercoles fue reprogramada para este jueves, cuando el reality tendrá una emisión especial con eliminación y nominación.

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Tras la salida de Manu, todos los participantes quedaron en una placa positiva y ahora uno de los jugadores que continúa en esa placa deberá abandonar la casa más famosa del país. Además, los participantes volverán a pasar por el confesionario para definir una nueva etapa del juego.

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