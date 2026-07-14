La ex participante de Gran Hermano contó que, luego de participar de All Access por DGO, tuvo que acudir a una guardia oftalmológica por una molestia en uno de sus ojos.

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Según relató, durante el programa notó que el ojo no dejaba de llorarle, por lo que decidió consultar con especialistas una vez finalizada su participación. Tras ser atendida, los médicos le diagnosticaron una úlcera en el ojo.

A partir de ese diagnóstico, le indicaron un tratamiento con medicación y le colocaron un parche para proteger la zona afectada. En el video que publicó en sus redes sociales, Cata se mostró con el ojo tapado y les explicó a sus seguidores cómo fue la consulta médica y el tratamiento que deberá realizar para recuperarse.

VIDEO: https://www.instagram.com/p/DawTAqsu8b2/

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