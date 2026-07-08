La Negra Vernaci lidera las mañanas de OLGA con su programa
Amanece que no es Poco, el ciclo matutino de OLGA conducido por Elizabeth 'La Negra' Vernaci junto a Paulo Kablan y Marcos Aramburu, se consolidó como uno de los programas más vistos de la franja en plataformas digitales.
Según los datos difundidos por el canal, el envío acumula más de 6,6 millones de visualizaciones en YouTube en lo que va de 2026 y logró incrementar un 78% las vistas de OLGA en ese horario en comparación con el mismo período del año pasado.
Además, durante el último mes superó los 27 millones de reproducciones en redes sociales, impulsado por una propuesta que combina actualidad, información, humor y el estilo característico de su equipo.
El programa se emite de lunes a viernes desde las 6.30 de la mañana a través de OLGA y continúa afianzándose como una de las apuestas más fuertes de la programación matutina del canal.