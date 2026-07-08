Según los datos difundidos por el canal, el envío acumula más de 6,6 millones de visualizaciones en YouTube en lo que va de 2026 y logró incrementar un 78% las vistas de OLGA en ese horario en comparación con el mismo período del año pasado.

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Además, durante el último mes superó los 27 millones de reproducciones en redes sociales, impulsado por una propuesta que combina actualidad, información, humor y el estilo característico de su equipo.

El programa se emite de lunes a viernes desde las 6.30 de la mañana a través de OLGA y continúa afianzándose como una de las apuestas más fuertes de la programación matutina del canal.

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