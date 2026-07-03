El ciclo de Luzu TV, encabezado por Nico Occhiato junto a Flor Jazmín Peña, Momi Giardina, Ángela Torres, Marcos Giles y Martín Garabal, acompañó el torneo desde Estados Unidos con programas especiales, entrevistas y contenido exclusivo. En los últimos días también se sumó Santi Talledo, quien compartió parte de la experiencia con el equipo.

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Durante la despedida, Nico se mostró emocionado y agradeció a las marcas que apoyaron el proyecto, a todo el equipo de trabajo y a la comunidad que sigue al programa cada día.

Si bien en las últimas semanas surgieron versiones que relacionaban el final de la cobertura con la polémica generada por los dichos de Florencia Peña sobre Lionel Messi, desde el inicio del viaje ya estaba previsto que la estadía en Miami se extendiera solo durante esta etapa del Mundial. De hecho, otros canales de streaming, radios y medios de comunicación también comenzaron a finalizar sus coberturas en Estados Unidos para regresar al país.

De esta manera, Nadie Dice Nada cerró una experiencia que acompañó de cerca la primera parte de la Copa del Mundo y que tuvo una gran repercusión entre los seguidores del ciclo.

VIDEO: https://www.instagram.com/p/DaVlzL8OR2W/

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