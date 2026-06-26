A través de un video publicado en Instagram, el reconocido cantante aseguró que se trata de una de las tragedias más dolorosas de la historia reciente de su país. “Estamos dolidos, angustiados, con el corazón compungido e impotentes”, expresó, al referirse al sufrimiento que viven miles de familias venezolanas.

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Durante su mensaje, el artista también manifestó su esperanza de que la ayuda internacional permita aliviar la situación de los damnificados y sostuvo que mantiene la fe en que Venezuela podrá salir adelante. “Descanso en la fe y la seguridad de que esta nube negra va a pasar”, afirmó, antes de enviar un mensaje de unidad a todos los venezolanos que se encuentran dentro y fuera del país.

El video rápidamente se viralizó y recibió miles de mensajes de apoyo. En el cierre de su publicación, “El Puma” dejó una frase dedicada a sus compatriotas: “Venezuela querida, estamos contigo. Esta es una misión de todos, en cualquier parte de la tierra en la que nos encontremos”.

VIDEO: https://www.instagram.com/p/DaC4PEKRDR9/

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