Ricardo Montaner y su familia impulsan una campaña de ayuda para los afectados por el terremoto en Venezuela
Ricardo Montaner volvió a manifestar su apoyo al pueblo venezolano tras los terremotos que afectaron al país y anunció que, junto a toda su familia, reforzará las acciones solidarias para asistir a los damnificados.
A través de un video publicado en sus redes sociales, el cantante apareció acompañado por su esposa Marlene, sus hijos Mau y Ricky, y Evaluna junto a Camilo, para pedir colaboración y dar a conocer el trabajo que realizan a través de la iniciativa The House Project.
Montaner explicó que la organización ya venía brindando ayuda en Venezuela, pero que, tras la emergencia provocada por los sismos, decidieron intensificar los esfuerzos para asistir a quienes más lo necesitan. Además, hizo un llamado a la solidaridad y pidió oraciones por las familias afectadas.