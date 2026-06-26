A través de un video publicado en sus redes sociales, el cantante apareció acompañado por su esposa Marlene, sus hijos Mau y Ricky, y Evaluna junto a Camilo, para pedir colaboración y dar a conocer el trabajo que realizan a través de la iniciativa The House Project.

Ads

Montaner explicó que la organización ya venía brindando ayuda en Venezuela, pero que, tras la emergencia provocada por los sismos, decidieron intensificar los esfuerzos para asistir a quienes más lo necesitan. Además, hizo un llamado a la solidaridad y pidió oraciones por las familias afectadas.

Ads

Ads