La emoción de Ian Lucas tras cumplir su sueño de conocer a Messi
En medio de la cobertura especial de Por el Mundo Mundial desde Estados Unidos, Ian Lucas vivió uno de los momentos más importantes de su vida al conocer en persona a Lionel Messi.
El joven, que acompaña a Marley en el ciclo de Telefe siguiendo a la Selección Argentina, pudo encontrarse con su máximo ídolo y sacarse una foto que quedará para siempre entre sus mejores recuerdos.
Durante una entrevista realizada junto a Marley, Ian compartió unos minutos con el capitán argentino y no ocultó su emoción por estar frente al futbolista que admira desde chico. El encuentro se dio en el marco de la participación de Messi en el Mundial 2026 y rápidamente generó repercusión entre los seguidores del programa.
La imagen reflejó la felicidad de Ian, que logró cumplir uno de sus mayores sueños gracias a esta experiencia mundialista que está viviendo junto al histórico conductor de Telefe.