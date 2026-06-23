El joven, que acompaña a Marley en el ciclo de Telefe siguiendo a la Selección Argentina, pudo encontrarse con su máximo ídolo y sacarse una foto que quedará para siempre entre sus mejores recuerdos.

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Durante una entrevista realizada junto a Marley, Ian compartió unos minutos con el capitán argentino y no ocultó su emoción por estar frente al futbolista que admira desde chico. El encuentro se dio en el marco de la participación de Messi en el Mundial 2026 y rápidamente generó repercusión entre los seguidores del programa.

La imagen reflejó la felicidad de Ian, que logró cumplir uno de sus mayores sueños gracias a esta experiencia mundialista que está viviendo junto al histórico conductor de Telefe.

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