Las primeras imágenes adelantan nuevas historias, romances, encuentros y desafíos para los participantes que intentarán formar vínculos sin verse cara a cara, apostando a la conexión emocional antes del primer encuentro físico.

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La nueva temporada llegará a Netflix el próximo 28 de junio y tendrá un estreno dividido en varias partes a lo largo de julio. Wanda Nara y Darío Barassi volverán a estar al frente del ciclo, tal como ocurrió en la primera edición argentina.

El anuncio se produce después de la fuerte repercusión que tuvo el caso de Emily Ceco y Santiago Martínez, participantes de la primera temporada. Martínez fue condenado a 15 años de prisión por tentativa de homicidio, privación ilegítima de la libertad y lesiones en un contexto de violencia de género.

Pese a la polémica que rodeó a la primera edición, Netflix apuesta nuevamente por el formato y ya mostró un adelanto de los nuevos participantes que buscarán encontrar el amor en una de las producciones más comentadas de la plataforma.



VIDEO: https://www.instagram.com/reel/DZnd3OyxiOX/?igsh=ZGlnazYwZTZuMmN0

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