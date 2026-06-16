Netflix lanzó el tráiler oficial de la segunda temporada de Love is Blind Argentina
Netflix presentó el tráiler oficial de la segunda temporada de Love is Blind Argentina, el reality conducido por Wanda Nara y Darío Barassi que regresará a la plataforma con una nueva edición del exitoso experimento social que busca responder una pregunta: ¿el amor realmente es ciego?
Las primeras imágenes adelantan nuevas historias, romances, encuentros y desafíos para los participantes que intentarán formar vínculos sin verse cara a cara, apostando a la conexión emocional antes del primer encuentro físico.
La nueva temporada llegará a Netflix el próximo 28 de junio y tendrá un estreno dividido en varias partes a lo largo de julio. Wanda Nara y Darío Barassi volverán a estar al frente del ciclo, tal como ocurrió en la primera edición argentina.
El anuncio se produce después de la fuerte repercusión que tuvo el caso de Emily Ceco y Santiago Martínez, participantes de la primera temporada. Martínez fue condenado a 15 años de prisión por tentativa de homicidio, privación ilegítima de la libertad y lesiones en un contexto de violencia de género.
Pese a la polémica que rodeó a la primera edición, Netflix apuesta nuevamente por el formato y ya mostró un adelanto de los nuevos participantes que buscarán encontrar el amor en una de las producciones más comentadas de la plataforma.
VIDEO: https://www.instagram.com/reel/DZnd3OyxiOX/?igsh=ZGlnazYwZTZuMmN0