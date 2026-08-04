En el tramo final de la votación, la participante quedó en un versus con Sol y finalmente fue quien recibió la mayor cantidad de votos negativos, por lo que tuvo que despedirse de la competencia.

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La placa de esta semana había quedado conformada por Campanita, Hanssen, Juanicar, Luana, Alejandra Majluf y Sol, luego de que Zilli y Mariela lograran salir de la nominación gracias al voto positivo del público. Además, durante la gala del jueves se confirmó la salida definitiva de Cinzia, quien no pudo continuar en el reality debido a la lesión en una vértebra que sufrió tras un accidente dentro de la casa.

Con la eliminación de Campanita, la competencia entra en una nueva etapa y cada vez quedan menos participantes en carrera por el gran premio.

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