Los nominados de esta semana son Alejandra Majluf, Matías Hanssen, Campanita, Sol, Juanicar, Zilli, Cinzia, Luana y Mariela, quienes deberán esperar la decisión de los televidentes para conocer quién abandonará la competencia.

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Como es habitual, el público ya puede emitir su voto a través de los canales oficiales del programa, mientras que en los próximos días la placa podría sufrir modificaciones, dependiendo de las decisiones que tome el líder de la semana.

La expectativa ahora está puesta en la próxima gala, donde se definirá cómo quedará conformada la placa definitiva antes de una nueva eliminación.

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