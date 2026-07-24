Un Sol Para Los Chicos celebra sus 35 años
Canal 13 confirmó una nueva edición de Un Sol para los Chicos, el tradicional programa solidario a beneficio de UNICEF, que este año celebrará sus 35 años al aire. La emisión será el sábado 8 de agosto, de 17 a 21.30, bajo el lema “Cuidemos juntos lo que más importa”.
La conducción estará a cargo de Guido Kaczka, María Belén Ludueña y Mario Massaccesi. Además, el especial contará con la participación de importantes artistas invitados, entre ellos Abel Pintos, Ángela Leiva, K4OS y Axel, quienes se sumarán a la tradicional cruzada solidaria para recaudar fondos destinados a los programas de UNICEF.
Esta edición también tendrá un significado especial, ya que además de celebrar los 35 años del ciclo, marcará los 15 años de Guido Kaczka como conductor del programa. Como cada año, el objetivo será reunir donaciones para acompañar el trabajo que UNICEF realiza en favor de niñas, niños y adolescentes en todo el país.