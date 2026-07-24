La conducción estará a cargo de Guido Kaczka, María Belén Ludueña y Mario Massaccesi. Además, el especial contará con la participación de importantes artistas invitados, entre ellos Abel Pintos, Ángela Leiva, K4OS y Axel, quienes se sumarán a la tradicional cruzada solidaria para recaudar fondos destinados a los programas de UNICEF.

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Esta edición también tendrá un significado especial, ya que además de celebrar los 35 años del ciclo, marcará los 15 años de Guido Kaczka como conductor del programa. Como cada año, el objetivo será reunir donaciones para acompañar el trabajo que UNICEF realiza en favor de niñas, niños y adolescentes en todo el país.

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