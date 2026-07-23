Tras el ingreso de varios ex participantes y de Fabio, ganador de La Casa de los Famosos, todos ellos también emitieron sus votos, aunque por esta semana contaron con inmunidad y no pudieron ser nominados.

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La placa quedó conformada por Tamara, Alejandra Majluf, Mariela, Sebastián Cola, Matías Hanssen, Pincoya y Juanicar.

En esta oportunidad, la votación del público será positiva. Este jueves, los participantes más votados para continuar en la casa saldrán de la placa, que luego pasará a ser negativa. Finalmente, el próximo lunes uno de los nominados restantes deberá abandonar la competencia.

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