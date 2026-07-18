El "Chiqui" Tapia invitó a la final del Mundial a Alonso
Un gesto de Claudio “Chiqui” Tapia se volvió viral en las redes sociales en la previa de la final del Mundial entre Argentina y España. El presidente de la AFA sorprendió al invitar a Alonso, un joven influencer, luego de ver un video en el que le pedía poder estar presente en el partido decisivo.
En la grabación, Alonso interpretó el Himno Nacional y le hizo un pedido especial a Tapia para cumplir el sueño de asistir a la gran final. La publicación comenzó a sumar miles de reproducciones y llegó hasta el titular de la AFA.
Lejos de dejar pasar el mensaje, Chiqui Tapia respondió públicamente en los comentarios con una frase que emocionó al joven: “Hola, sos mi invitado. Te escribo por privado”.
VIDEO: https://www.instagram.com/p/Da8fduDhFyz/