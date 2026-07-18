En la grabación, Alonso interpretó el Himno Nacional y le hizo un pedido especial a Tapia para cumplir el sueño de asistir a la gran final. La publicación comenzó a sumar miles de reproducciones y llegó hasta el titular de la AFA.

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Lejos de dejar pasar el mensaje, Chiqui Tapia respondió públicamente en los comentarios con una frase que emocionó al joven: “Hola, sos mi invitado. Te escribo por privado”.

VIDEO: https://www.instagram.com/p/Da8fduDhFyz/

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