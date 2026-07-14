Tras la gala de este lunes, todos los participantes quedaron automáticamente en una placa positiva, por lo que será el público quien vote a sus favoritos para que continúen en competencia.

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Según explicó Santiago del Moro, este martes se conocerán los jugadores más votados, quienes saldrán de la placa y asegurarán una semana más dentro de la casa. En tanto, el miércoles llegará una nueva gala de eliminación, donde el participante que haya recibido menos apoyo del público deberá abandonar el reality.

De esta manera, la semana tendrá dos eliminados, ya que a la salida de Manu se sumará una nueva despedida apenas 48 horas después, en una instancia clave para el desarrollo del juego.

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