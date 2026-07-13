Tras la definición de este domingo, Mariela Prieto, Alejandro Majluf y Matías Hanssen dejaron la placa, mientras que continúan nominados Luana, Sol, Yipio, JC López, Manu y Emanuel.

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De esta manera, la placa quedó reducida a seis participantes, que ahora deberán enfrentarse al voto del público para intentar continuar en la casa más famosa del país.

La definición llegará este lunes durante la gala de eliminación, cuando se conocerá quién será el nuevo participante en abandonar la competencia.

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