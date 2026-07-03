Luego de que todos los participantes quedaran en placa cuando se anunció esta instancia especial del juego, el público comenzó a votar y este miércoles se conoció quiénes fueron los jugadores menos votados, que lograron salir de la nominación.

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De esta manera, Cola, Hanssen, JC, Luana, Majluf, Mariela y Nigro continúan en placa y siguen en riesgo de abandonar la casa.

La definición será el próximo lunes, cuando el público vuelva a votar y uno de ellos se convertirá en el próximo eliminado del reality.

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