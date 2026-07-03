Así quedó la placa planta de nominados de GH
El jueves se definió la placa planta de Gran Hermano Generación Dorada.
Luego de que todos los participantes quedaran en placa cuando se anunció esta instancia especial del juego, el público comenzó a votar y este miércoles se conoció quiénes fueron los jugadores menos votados, que lograron salir de la nominación.
De esta manera, Cola, Hanssen, JC, Luana, Majluf, Mariela y Nigro continúan en placa y siguen en riesgo de abandonar la casa.
La definición será el próximo lunes, cuando el público vuelva a votar y uno de ellos se convertirá en el próximo eliminado del reality.