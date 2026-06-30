Tras conocerse la decisión del público, Santiago del Moro anunció que Nenu fue la participante elegida para abandonar la casa más famosa del país. De esta manera, Campanita logró continuar en competencia y seguir una semana más dentro del reality.

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La placa había quedado conformada por Campanita, Emanuel, Hanssen, Nenu y Yipio luego de que Andrea, Cinzia, Manu y Charlotte lograran salir de la nominación gracias al voto positivo de los televidentes. Finalmente, la definición se resolvió entre las dos jugadoras y fue Nenu quien recibió la mayor cantidad de votos negativos.

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