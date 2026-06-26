Luego de conocerse quiénes fueron los participantes menos votados por el público para continuar en la casa, la placa quedó reducida a cinco jugadores.



De esta manera, Campanita, Emanuel, Hanssen, Nenu y Yipio continúan nominados y desde ahora el público deberá votar en negativo para decidir quién será el próximo eliminado del reality.

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La gala del miércoles había comenzado con una placa integrada por Andrea, Emanuel, Yipio, Campanita, Nenu, Hanssen, Cinzia, Manu y Charlotte. Tras la votación positiva, Andrea, Cinzia, Manu y Charlotte lograron salir de la placa al recibir el apoyo del público, por lo que la definición quedó en manos de los cinco participantes que siguen en riesgo.

La eliminación se llevará a cabo el próximo lunes, cuando uno de los cinco nominados deba abandonar definitivamente la casa más famosa del país.

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