Tras una definición voto a voto, Titi quedó en un mano a mano con Sol y finalmente fue la elegida por el público para dejar el reality de Telefe. De esta manera, la participante se despidió de sus compañeros y puso fin a su paso por el juego.

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La eliminación se produjo en una instancia clave de la competencia, cuando cada salida comienza a tener un peso cada vez mayor en la estrategia de los jugadores que buscan llegar a la gran final.

Con la salida de Titi, la casa vuelve a reacomodarse y los participantes deberán replantear alianzas y estrategias de cara a las próximas semanas del certamen.

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