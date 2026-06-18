Luego de haber obtenido el liderazgo de la semana, Matías Hansen utilizó su beneficio para bajar de placa a Nenu López, quien había quedado nominada en la gala.

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De esta manera, la placa negativa quedó conformada por Titi, Campanita, Cinzia, Manu, Tamara, Emanuel y Sol, quienes continúan en riesgo de abandonar la casa.

Este jueves se conocerá quiénes son los participantes menos votados por el público para continuar en competencia, por lo que bajarán de placa y seguirán una semana más en el reality. El resto permanecerá nominado de cara a la próxima eliminación.

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