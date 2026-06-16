A través de sus redes sociales, la modelo y conductora compartió una serie de imágenes en las que mostró cómo comenzó a vivir la gran cita futbolística.

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En las fotos publicadas se la pudo ver luciendo la camiseta de la Selección Argentina y exhibiendo con orgullo su acreditación oficial para el torneo, dejando en claro que ya está lista para seguir de cerca cada detalle de la competencia.

Pampita forma parte del equipo de cobertura de DirecTV y DSPORTS para el Mundial, y también tendrá participación en las distintas señales y plataformas del grupo, entre ellas DGO Stream, que realizarán una amplia cobertura desde las distintas sedes del certamen.

De esta manera, la conductora se suma a la lista de figuras del espectáculo y los medios que viajaron a Estados Unidos para acercar a los espectadores todo el color, las historias y la pasión que rodean al evento deportivo más importante del planeta.

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