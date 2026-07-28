La campeona falleció el 28 de julio de 2025, a los 47 años, tras permanecer dos semanas internada por un ACV.

Ads

Dueña de seis títulos mundiales, Oliveras dejó una huella que trascendió el ring: su historia de superación, su costado solidario y sus mensajes de motivación la convirtieron en un símbolo para miles de argentinos.

A un año de su partida, su recuerdo sigue más vivo que nunca en el deporte y en la cultura popular argentina.

Ads

Ads