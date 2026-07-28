Se cumple un año de la muerte de Locomotora Oliveras
Se cumple un año de la muerte de Alejandra “Locomotora” Oliveras, una de las máximas referentes del boxeo argentino.
La campeona falleció el 28 de julio de 2025, a los 47 años, tras permanecer dos semanas internada por un ACV.
Dueña de seis títulos mundiales, Oliveras dejó una huella que trascendió el ring: su historia de superación, su costado solidario y sus mensajes de motivación la convirtieron en un símbolo para miles de argentinos.
A un año de su partida, su recuerdo sigue más vivo que nunca en el deporte y en la cultura popular argentina.