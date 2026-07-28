Proponen declarar el 20 de marzo como Día del Boxeo Femenino en homenaje a “Locomotora” Oliveras

El diputado bonaerense Sebastián Pascual (LLA) presentó un proyecto para instaurar el “Día del Boxeo Femenino” el 20 de marzo, fecha de nacimiento de Alejandra “Locomotora” Oliveras, la multicampeona fallecida el 28 de julio tras sufrir un ACV isquémico.