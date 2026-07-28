Se cumple un año de la muerte de Locomotora Oliveras
Se cumple un año de la muerte de Alejandra “Locomotora” Oliveras, una de las máximas referentes del boxeo argentino.
Se cumple un año de la muerte de Alejandra “Locomotora” Oliveras, una de las máximas referentes del boxeo argentino.
El diputado bonaerense Sebastián Pascual (LLA) presentó un proyecto para instaurar el “Día del Boxeo Femenino” el 20 de marzo, fecha de nacimiento de Alejandra “Locomotora” Oliveras, la multicampeona fallecida el 28 de julio tras sufrir un ACV isquémico.
La ex boxeadora falleció ayer a los 47 años, tras dos semanas de internación por un ACV. El velatorio se llevó a cabo hoy en la Legislatura de Santa Fe.
La jujeña había sufrido un ACV y permanecía internada hace dos semanas en el hospital José María Cullen de Santa Fe.