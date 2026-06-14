Según informaron medios internacionales, el siniestro dejó al menos seis muertos. Tras el impacto, una de las aeronaves cayó sobre un estacionamiento privado y se incendió, provocando además importantes daños materiales. Equipos de bomberos y rescate trabajaron durante varias horas en el lugar.

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Gaspi, uno de los influencers más populares de Argentina, había construido una enorme comunidad en redes sociales gracias a sus videos de humor y entrevistas callejeras. La noticia de su muerte generó una inmediata conmoción entre sus seguidores y colegas del mundo digital.

Por su parte, Oliver Tree, músico y productor estadounidense de reconocimiento internacional, también perdió la vida en el accidente. El artista alcanzó fama mundial con éxitos como Life Goes On y por su particular estilo visual, que lo convirtió en una figura destacada de la escena musical contemporánea.

Las autoridades brasileñas continúan investigando las causas de la colisión aérea. Hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre qué provocó el choque entre ambas aeronaves, mientras peritos y especialistas trabajan en la reconstrucción de los hechos.

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