Luego del ingreso de las visitas durante la gala del martes, este miércoles tanto los participantes como sus acompañantes tuvieron que emitir sus votos.

Ads

Tras la nominación, quedaron en placa Sol, Tamara, Zilli, Luana, Alejandra Majluf, Charlotte y Yipio, cada una acompañada por su respectiva visita.

Esta semana tendrá una dinámica especial. En una primera instancia, la votación del público será positiva, es decir, los televidentes deberán elegir a quién quieren que continúe en la casa.

El domingo, los participantes con mayor cantidad de votos positivos irán saliendo de la placa. Sin embargo, habrá una particularidad: dentro de la casa no sabrán quiénes fueron salvados y bajaron de placa.

Los que continúen nominados pasarán entonces a una placa negativa, que permanecerá abierta hasta el lunes. Finalmente, durante la gala, el participante que reciba más votos negativos deberá abandonar Gran Hermano.

Ads

Ads