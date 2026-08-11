En un mano a mano con el periodista Matías Barzola, Suar y Oreiro contaron cómo fue trabajar juntos nuevamente, recordaron distintos momentos del rodaje y hablaron de la relación que mantienen después de tantos años de conocerse. Ambos destacaron la complicidad y la buena onda que existe entre ellos, tanto a la hora de trabajar como fuera de los sets.

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“Yo, Narciso” se estrenará en los cines argentinos el próximo 13 de agosto y marca la primera vez que Suar y Oreiro encabezan juntos una película. La dupla ya había compartido pantalla como protagonista de Solamente vos, la ficción emitida en 2013.

En esta oportunidad, Suar tiene un rol central tanto delante como detrás de cámara: dirige y protagoniza la película, es uno de sus productores y comparte el guion con Pablo Solarz. Además, se trata de su tercera experiencia como director de un largometraje, después de 30 noches con mi ex y Mazel Tov.

Durante la entrevista con Visionshow, Suar repasó algunas de las escenas que considera más destacadas de la película. Entre ellas hizo especial referencia a una secuencia con Moria Casán y anticipó que, según su impresión, será uno de los momentos que más comentarios generará entre el público y que incluso podría volverse viral.

En la historia, Suar interpreta a Máximo Rey, un carismático cirujano plástico que se convierte en objeto de estudio de Rocío Flores, el personaje de Natalia Oreiro. Rocío es una profesora universitaria de sociología que está escribiendo un libro sobre el narcisismo moderno y decide acercarse a Máximo bajo una identidad falsa para investigarlo.

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Lo que comienza como parte de su trabajo empieza a cambiar cuando el vínculo entre ambos avanza y aparecen sentimientos que ponen en jaque el plan inicial de Rocío.

Oreiro también habló con Visionshow sobre el desafío de construir a su personaje, su importancia dentro de la historia y las diferentes aristas que pudo explorar a partir de su interpretación. Además, se refirió a la posibilidad de que Rocío genere una identificación especial dentro de la comunidad LGBTIQ+, cuyos derechos la actriz ha acompañado y defendido públicamente a lo largo de su carrera.

Con humor, romance y enredos, “Yo, Narciso” aborda temas como el narcisismo moderno, la obsesión por la imagen, el ego, las apariencias y los vínculos.

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El elenco incluye además a Julieta Zylberberg, Sofía Morandi, Mariano Saborido, Andy Chango, Eleonora Wexler, Camila Peralta y Moria Casán.

“Yo, Narciso” llegará a los cines argentinos el jueves 13 de agosto.

ENTREVISTA COMPLETA: https://www.youtube.com/watch?v=P05sjZXGWL4