Juani Car abandonó Gran Hermano tras conocer el problema de salud de su madre
Este jueves, en el comienzo del debate de Gran Hermano, Santiago del Moro anunció que la producción le comunicaría a Juanicar una situación vinculada a la salud de su madre.
Minutos después, Gran Hermano convocó al participante al confesionario y le informó que su mamá se encontraba bien, pero que había atravesado un problema de salud. Además, le explicó que su familia había pedido que se le comunicara lo sucedido y que quedaba en sus manos decidir si continuaba en la competencia o abandonaba la casa para acompañarla.
Tras escuchar la noticia, Juanicar tomó la decisión de dejar el reality. Muy emocionado, regresó a la casa, les contó a sus compañeros lo que estaba ocurriendo y se despidió de todos antes de abandonar definitivamente el juego para estar junto a su madre.