Minutos después, Gran Hermano convocó al participante al confesionario y le informó que su mamá se encontraba bien, pero que había atravesado un problema de salud. Además, le explicó que su familia había pedido que se le comunicara lo sucedido y que quedaba en sus manos decidir si continuaba en la competencia o abandonaba la casa para acompañarla.

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Tras escuchar la noticia, Juanicar tomó la decisión de dejar el reality. Muy emocionado, regresó a la casa, les contó a sus compañeros lo que estaba ocurriendo y se despidió de todos antes de abandonar definitivamente el juego para estar junto a su madre.

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