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Sofi Martínez reemplazó a Karina Zampini en La Peña de Morfi y se reencontró con Diego Leuco
Karina Zampini se tomó unos días de vacaciones y Sofi Martínez ocupó su lugar este domingo en La Peña de Morfi, donde acompañó a Diego Leuco en la conducción del programa de Telefe.
La presencia de Sofi generó además un esperado reencuentro televisivo con Diego. Ambos fueron una de las parejas más queridas del medio y volver a verlos juntos en pantalla no pasó inadvertido entre sus seguidores.
El reencuentro rápidamente volvió a alimentar los rumores de una posible reconciliación, pese a que los protagonistas han negado que hayan retomado su relación sentimental.
De esta manera, mientras Zampini disfruta de sus vacaciones, Sofi Martínez regresó a La Peña de Morfi y volvió a compartir la conducción con Diego Leuco, en una dupla que despertó numerosos comentarios en las redes sociales.