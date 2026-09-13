La presencia de Sofi generó además un esperado reencuentro televisivo con Diego. Ambos fueron una de las parejas más queridas del medio y volver a verlos juntos en pantalla no pasó inadvertido entre sus seguidores.

Ads

El reencuentro rápidamente volvió a alimentar los rumores de una posible reconciliación, pese a que los protagonistas han negado que hayan retomado su relación sentimental.

De esta manera, mientras Zampini disfruta de sus vacaciones, Sofi Martínez regresó a La Peña de Morfi y volvió a compartir la conducción con Diego Leuco, en una dupla que despertó numerosos comentarios en las redes sociales.

Ads

Ads