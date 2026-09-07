“Los nenes con Max estos días. Las nenas con Mau hasta que empiece a trabajar. Yo súper bien haciendo valijas ✈️”, escribió la conductora ante un mensaje de una seguidora que le preguntó cómo estaban ella y sus hijos.

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De esta manera, Wanda reveló que sus hijos varones se encuentran con Maxi López, mientras que sus hijas están con Mauro Icardi, y además anticipó que se encuentra preparando las valijas para un próximo viaje, aunque por el momento no dio detalles sobre el destino.





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