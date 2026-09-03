Mariela fue la elegida por el público para abandonar la competencia y quedó afuera en la recta final del reality. Su salida redujo nuevamente el grupo y dejó a las cinco jugadoras que continúan en carrera por un lugar en la final.

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A partir de ahora comienza una etapa decisiva del juego: ya no habrá más nominaciones dentro de la casa y las próximas definiciones estarán cada vez más en manos del público, con placas positivas para determinar quiénes logran avanzar.

Con apenas cinco participantes todavía en competencia, Gran Hermano entra oficialmente en sus últimos días y la gran final está cada vez más cerca.

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