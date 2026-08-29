Moria Casán celebró sus 80 años sobre el escenario
Moria Casán cumplió 80 años y, fiel a su estilo, decidió celebrarlos haciendo lo que mejor sabe: arriba de un escenario.
La diva recibió una emotiva sorpresa al finalizar una de las funciones de Cuestión de Género, la obra que protagoniza en el Teatro Metropolitan.
La celebración tuvo lugar al término de la función y contó con la presencia de algunas de las personas más importantes de su círculo íntimo. Entre quienes la acompañaron estuvieron su hija, Sofía Gala Castiglione, y sus nietos, Helena y Dante, además de su asistente Galo.