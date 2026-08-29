La diva recibió una emotiva sorpresa al finalizar una de las funciones de Cuestión de Género, la obra que protagoniza en el Teatro Metropolitan.

Ads

La celebración tuvo lugar al término de la función y contó con la presencia de algunas de las personas más importantes de su círculo íntimo. Entre quienes la acompañaron estuvieron su hija, Sofía Gala Castiglione, y sus nietos, Helena y Dante, además de su asistente Galo.

Ads

Ads