Un formato semanal donde Martita comanda la propuesta audiovisual desde un set diseñado exclusivamente para ella. Tras el éxito de su cobertura durante el Mundial, Blender apuesta a consolidar a Marta Fort con su propio programa.

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El canal expande su oferta de contenido con una figura de gran visibilidad que refuerza la presencia en YouTube y consolida su estrategia editorial de entretenimiento. Fort Night Show mezcla actualidad, chisme, internet e invitados en un formato flexible y predispuesto para redes sociales.



Cada episodio genera sus propios momentos: análisis de la semana, videoclips virales, entrevistas y situaciones inesperadas. Con la impronta de Marta Fort, el programa busca capturar la conversación semanal desde la mirada irónica y fresca que caracteriza a Blender.

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