Marta Fort llega a Blender
El programa se emitirá todos los miércoles a las 21:30 en el canal de YouTube de @EstoEsBlender, a partir del 26 de agosto.
Un formato semanal donde Martita comanda la propuesta audiovisual desde un set diseñado exclusivamente para ella. Tras el éxito de su cobertura durante el Mundial, Blender apuesta a consolidar a Marta Fort con su propio programa.
El canal expande su oferta de contenido con una figura de gran visibilidad que refuerza la presencia en YouTube y consolida su estrategia editorial de entretenimiento. Fort Night Show mezcla actualidad, chisme, internet e invitados en un formato flexible y predispuesto para redes sociales.
Cada episodio genera sus propios momentos: análisis de la semana, videoclips virales, entrevistas y situaciones inesperadas. Con la impronta de Marta Fort, el programa busca capturar la conversación semanal desde la mirada irónica y fresca que caracteriza a Blender.