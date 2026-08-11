Durante la charla, Ricardo habló del vínculo que mantenían y recordó algunos de los momentos que compartieron. “Con Gaspi siempre nos divertíamos mucho”, contó, y reveló la importancia que tenía su figura para el creador de contenido: “Él decía que yo era su referente”.

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También se refirió a la personalidad del joven y al proceso personal que atravesó durante los últimos años. “Gaspi buscaba su esencia”, expresó. Además, recordó una particular reflexión que su hijo hacía sobre sus temores: “Él relacionaba el miedo con la muerte”.

Gaspi tenía 23 años y murió el pasado 14 de junio luego de la colisión de dos helicópteros en Río de Janeiro. En la tragedia también fallecieron, entre otras personas, el cantante estadounidense Oliver Tree y el productor audiovisual argentino Lucas Vigniale.

Desde el accidente, Ricardo manifestó públicamente sus dudas sobre las circunstancias en las que ocurrió la tragedia y reclamó que se esclarezcan las causas. Ahora, en DDM, eligió profundizar especialmente en el costado más íntimo de su hijo y en la relación que ambos mantenían.



VIDEO: https://www.instagram.com/p/Db37fSaB7da/

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