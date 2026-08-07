Así quedó la placa de Gran Hermano
Este jueves, la casa de Gran Hermano vivió una noche cargada de cambios.
Luego de que Juani Car decidiera abandonar la competencia para acompañar a su madre tras un problema de salud, la placa de nominados sufrió una modificación.
Además, Selva, como líder de la semana, utilizó su beneficio y decidió subir a Zilli a la placa, dejando conformada la lista definitiva de participantes que quedaron en riesgo de eliminación.
De esta manera, la placa quedó integrada por Charlotte, Alejandra Majluf, Sol, Hanssen, Pincoya y Zilli. El próximo lunes, uno de ellos deberá abandonar la casa por decisión del público.