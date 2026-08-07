Luego de que Juani Car decidiera abandonar la competencia para acompañar a su madre tras un problema de salud, la placa de nominados sufrió una modificación.

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Además, Selva, como líder de la semana, utilizó su beneficio y decidió subir a Zilli a la placa, dejando conformada la lista definitiva de participantes que quedaron en riesgo de eliminación.

De esta manera, la placa quedó integrada por Charlotte, Alejandra Majluf, Sol, Hanssen, Pincoya y Zilli. El próximo lunes, uno de ellos deberá abandonar la casa por decisión del público.

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