El momento se dio durante La Noche de Mirtha, mientras en la mesa hablaban sobre la carta que Lionel le dedicó a su papá. Fue entonces cuando la conductora decidió compartir una anécdota personal y contó que había conversado con Jorge tiempo atrás.

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Mirtha relató cómo fue aquella charla y reconoció que en ese momento desconocía que su estado de salud era tan delicado. El recuerdo conmovió a la conductora y también a los invitados que estaban presentes en la mesa.

VIDEO: https://www.instagram.com/reel/DcHRZi7Bho5/?igsh=ZmQ5YWphbmt5YnRp



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