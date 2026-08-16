Mirtha Legrand contó su última charla con Jorge Messi
Mirtha Legrand recordó con emoción el último contacto que mantuvo con Jorge Messi, el padre de Lionel Messi, meses antes de su fallecimiento.
El momento se dio durante La Noche de Mirtha, mientras en la mesa hablaban sobre la carta que Lionel le dedicó a su papá. Fue entonces cuando la conductora decidió compartir una anécdota personal y contó que había conversado con Jorge tiempo atrás.
Mirtha relató cómo fue aquella charla y reconoció que en ese momento desconocía que su estado de salud era tan delicado. El recuerdo conmovió a la conductora y también a los invitados que estaban presentes en la mesa.
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