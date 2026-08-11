La definición quedó entre Hanssen y Sol y, finalmente, por decisión del público, Hanssen fue el elegido para abandonar la casa y quedó fuera de la competencia.

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Su salida se produjo después de una semana marcada por varios cambios en el juego, entre ellos la salida de Juani Car para acompañar a su madre tras un problema de salud y la decisión de Selva, líder de la semana, de subir a Zilli a placa.

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