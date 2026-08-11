Hanssen quedó eliminado de Gran Hermano
Tras la gala de este lunes, Gran Hermano tuvo una nueva eliminación. Luego de una placa que había quedado integrada por Charlotte, Alejandra Majluf, Sol, Hanssen, Pincoya y Zilli, el público fue salvando a los participantes hasta dejar el mano a mano final.
La definición quedó entre Hanssen y Sol y, finalmente, por decisión del público, Hanssen fue el elegido para abandonar la casa y quedó fuera de la competencia.
Su salida se produjo después de una semana marcada por varios cambios en el juego, entre ellos la salida de Juani Car para acompañar a su madre tras un problema de salud y la decisión de Selva, líder de la semana, de subir a Zilli a placa.