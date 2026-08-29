Wanda Nara y L-Gante nuevamente juntos
Wanda Nara y L-Gante volvieron a quedar en el centro de la escena después de que distintas publicaciones en redes sociales dejaran en evidencia un nuevo encuentro entre la empresaria y el cantante.
Un particular detalle en una selfie de Wanda fue suficiente para que sus seguidores comenzaran a preguntarse si entre ellos volvió a surgir algo más que una amistad.
El reencuentro se produce en un momento especialmente llamativo, ya que ambos volverán a compartir espacio televisivo próximamente en MasterChef Celebrity. Wanda estará nuevamente al frente del reality de Telefe, mientras que L-Gante será uno de los participantes del programa.
Pero el vínculo entre ambos volvió a tomar fuerza después de una reciente declaración del cantante. Durante su participación en PH, Podemos Hablar, L-Gante dejó una frase que rápidamente generó repercusiones: “El capítulo Wanda Nara no está cerrado”.