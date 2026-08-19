Tras las nominaciones, quedaron en riesgo Sol, Mariela, Pincoya, Yipio, Luana y Tamara, cada una junto a su respectiva visita.

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Esta vez la votación será negativa y el público deberá elegir quién quiere que abandone la casa. Una de las participantes y su acompañante deberán despedirse de la competencia.

Con cada vez menos jugadores en carrera, Gran Hermano entra en una etapa decisiva y la nueva placa vuelve a dejar a seis participantes en manos del público.

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