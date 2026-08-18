Luego de una semana con una dinámica especial de votación, la definición llegó este lunes durante la gala. Tras las distintas salvaciones, Majluf quedó entre las participantes que continuaban en riesgo y finalmente recibió la mayor cantidad de votos negativos.

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De esta manera, Alejandra se despidió de sus compañeras y puso fin a su participación en el reality, que entra en una etapa cada vez más decisiva.

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