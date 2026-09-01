La participante chilena quedó en el mano a mano definitivo con Titi y finalmente fue la elegida por el público para dejar la competencia. De esta manera, Titi logró continuar en carrera y Pincoya se despidió del juego después de varios meses dentro de la casa.

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La salida de Pincoya marcó además el cierre de una etapa clave de esta edición: fue la última eliminada mediante una placa negativa. A partir de ahora, las votaciones serán positivas y el público deberá elegir a sus favoritos para que continúen avanzando hasta definir a los cuatro participantes que llegarán a la gran final.

Gran Hermano entra así en sus últimas semanas y cada votación será decisiva para determinar quiénes conseguirán llegar a la definición.

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