Gran Hermano abrió la votación positiva: ¿quién querés que gane?
Tras la salida de Mariela, Gran Hermano: Generación Dorada entró en una etapa decisiva y ya abrió la votación positiva para elegir al ganador de esta edición.
Charlotte, Luana, Sol, Yipio y Zilli son las cinco jugadoras que continúan en competencia y ahora dependen del apoyo del público para seguir avanzando rumbo a la gran final.
A diferencia de las últimas placas, desde ahora el voto es positivo: cada persona deberá elegir a su participante favorita y votar por quien quiere que continúe en carrera y se convierta en la ganadora de Gran Hermano.
Con solo cinco jugadoras dentro de la casa, la competencia entra en sus últimos días y cada votación será clave para definir quiénes consiguen llegar a la esperada final.