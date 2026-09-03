Charlotte, Luana, Sol, Yipio y Zilli son las cinco jugadoras que continúan en competencia y ahora dependen del apoyo del público para seguir avanzando rumbo a la gran final.

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A diferencia de las últimas placas, desde ahora el voto es positivo: cada persona deberá elegir a su participante favorita y votar por quien quiere que continúe en carrera y se convierta en la ganadora de Gran Hermano.

Con solo cinco jugadoras dentro de la casa, la competencia entra en sus últimos días y cada votación será clave para definir quiénes consiguen llegar a la esperada final.

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