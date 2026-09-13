Mora fue quien compartió una imagen en blanco y negro de la pequeña y expresó: “Hoy cumplió 2 la locurita de la casa. Te amamos Rosita 💗”.

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Abel se sumó a la publicación con una emotiva dedicatoria: “La alegría en casa es tanta con nuestros tres soles y esta chiquita vino a coronarla. ¡Te amamos tanto, Rosi del amor!”.

Rosario nació el 12 de septiembre de 2024 y es la segunda hija que Abel y Mora tienen juntos. La pareja también es mamá y papá de Agustín, nacido en 2020. Además, Guillermina, hija de Mora de una relación anterior, forma parte de la familia y mantiene un vínculo muy cercano con el cantante, quien la considera su “hija del corazón”.

La celebración volvió a mostrar el costado más familiar del artista, que junto a Mora suele mantener su vida privada lejos de la exposición y compartir solo algunos momentos especiales con sus seguidores.

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