Gran Hermano ya tiene a sus cuatro finalistas
Tras la eliminación de Zilli, Gran Hermano: Generación Dorada entró definitivamente en su etapa final y ya quedó conformada la nueva placa con las cuatro participantes que siguen en competencia.
Charlotte, Luana, Sol y Yipio son las cuatro finalistas y desde ahora dependen del voto positivo del público, que deberá elegir a quién quiere como ganadora de esta edición.
La votación ya se encuentra abierta y será clave para definir las posiciones finales del reality y quién se quedará con el gran premio.