Tras quedar en el versus final con Charlotte, Zilli recibió la menor cantidad de votos positivos y quedó afuera de la competencia.

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La placa había quedado conformada la semana pasada, luego de la salida de Mariela, con Charlotte, Luana, Sol, Yipio y Zilli como las cinco jugadoras que seguían en carrera.

Con el voto positivo del público, este lunes se fueron salvando las participantes hasta que Charlotte y Zilli quedaron en el versus definitivo. Finalmente, Zilli fue quien tuvo que abandonar la casa.

De esta manera, Charlotte, Luana, Sol y Yipio son las cuatro finalistas de Gran Hermano: Generación Dorada y competirán por convertirse en la ganadora de esta edición.

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