El certamen reunirá a 24 destacadas figuras del espectáculo, la música, el deporte, el periodismo y el streaming, quienes deberán demostrar sus habilidades culinarias y convencer al exigente jurado en una competencia que promete emociones, humor y alta cocina.

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La lista completa de las celebridades confirmadas que formarán parte de esta edición incluye a: Alejandro Lerner, Campi, China Ansa, Diego Ramos, Edith Hermida, Elizabeth Vernaci, Grego Rossello, Hernán Coronel, Juli Poggio, Julieta Nair Calvo, Karina Mazzocco, L-Gante, Lizy Tagliani, Luciana Geuna, Luck Ra, Marta Fort, Morena Beltrán, Nazareno Casero, Pablo Giralt, Pablo Migliore, Pachu Peña, Paula Trápani, Rocío Robles y Sebastián Presta.

Ellos son los 24 elegidos para formar parte de las cocinas más famosas, muy pronto por Telefe.

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