Ian Lucas ganó MasterChef Celebrity
Ian Lucas se consagró como el ganador de MasterChef Celebrity 2026, tras imponerse en la gran final frente a Sofía “La Reini” Gonet, con quien protagonizó el duelo decisivo del reality.
Ian Lucas se consagró como el ganador de MasterChef Celebrity 2026, tras imponerse en la gran final frente a Sofía “La Reini” Gonet, con quien protagonizó el duelo decisivo del reality.
La actriz no tuvo una buena noche en los desafíos y fue la elegida para abandonar el reality
La segunda edición del reality de cocina comienza este lunes 22 de febrero a partir de las 22.30 horas por la pantalla de Telefé con 16 famosos participantes que deleitarán al jurado con sus mejores platos.
Terminado el repechaje, este lunes 30 se retoma la competencia oficial, de la que participará la ex mujer de Diego Maradona, en una gala realizada hace varios días. Esta mañana retomó las grabaciones y se la verá en un par de semana.
Apareció un video que el cantante de cumbia grabó durante una celebración en un barrio cerrado.
El jurado de MasterChef Celebrity se deberá ausentar del programa y ya se sabe quién será su reemplazo.
Los ciclos se estrenaron en Telefe. El reality de cocina y famosos fue lo más visto.
El actor, que hace poco superó un cáncer de intestino, recibió varios llamados de atención en las redes sociales y tuvo que salir a responder.
Con las dos mujeres que Telefe confirmó este jueves, ya están los 16 participantes de la primera temporada del certamen gastronómico con famosos.
El nuevo reality de cocina que conducirá Santiago del Moro por Telefé se prepara para debutar a mediados de septiembre.