Cómo será la nueva etapa de MasterChef Celebrity y cuándo vuelve Claudia Villafañe

Terminado el repechaje, este lunes 30 se retoma la competencia oficial, de la que participará la ex mujer de Diego Maradona, en una gala realizada hace varios días. Esta mañana retomó las grabaciones y se la verá en un par de semana.