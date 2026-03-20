Ian Lucas ganó MasterChef Celebrity
Ian Lucas se consagró como el ganador de MasterChef Celebrity 2026, tras imponerse en la gran final frente a Sofía “La Reini” Gonet, con quien protagonizó el duelo decisivo del reality.
Los dos influencers llegaron como finalistas luego de superar distintas instancias del certamen, en una temporada que también tuvo como protagonistas a figuras como Maxi López, el Turco Husaín, Emilia Attias y Marixa Balli.
Durante la competencia, Ian se posicionó como una de las revelaciones, mostrando un crecimiento constante en la cocina y destacándose en varios desafíos clave. Su desempeño lo llevó a la final, donde logró imponerse en una definición muy pareja.
El cierre del programa volvió a generar gran repercusión, con una edición marcada por el nivel de los participantes, las polémicas y el fuerte impacto en redes.
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