Los dos influencers llegaron como finalistas luego de superar distintas instancias del certamen, en una temporada que también tuvo como protagonistas a figuras como Maxi López, el Turco Husaín, Emilia Attias y Marixa Balli.

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Durante la competencia, Ian se posicionó como una de las revelaciones, mostrando un crecimiento constante en la cocina y destacándose en varios desafíos clave. Su desempeño lo llevó a la final, donde logró imponerse en una definición muy pareja.

El cierre del programa volvió a generar gran repercusión, con una edición marcada por el nivel de los participantes, las polémicas y el fuerte impacto en redes.

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