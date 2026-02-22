El exfutbolista Maxi López cerró su estadía en Argentina tras grabar el programa MasterChef Celebrity y decidió regresar a Suiza para reunirse con su pareja, Daniela Christiansson, y sus hijos. Antes de tomar el vuelo desde el aeropuerto, publicó un mensaje muy sentido en sus redes sociales en el que agradeció profundamente el cariño que recibió de la gente durante los meses que estuvo en el país.

En su carta, López destacó que el afecto del público lo hizo sentir acompañado, fuerte y “como en casa”, y resaltó lo especial que fue para él vivir esa experiencia. El exjugador también definió a Argentina como un lugar lleno de pasión, familia y amor incondicional, y aseguró que se lleva todo ese cariño “para siempre”.

Aunque por ahora retomará su vida en Europa, sus palabras mostraron que la relación con Argentina sigue viva y que pronto planea volver con su familia para comenzar una nueva etapa juntos.

