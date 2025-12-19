La actriz Julia Calvo se convirtió en la novena eliminada de @masterchefargentina tras una gala en la que un plato de pato a la naranja presentó dificultades para varios participantes.



Julia junto a los otros ocho eliminados anteriores del reality, tendrán una nueva posibilidad de reingresar al certamen ya que se realizará el repechaje para darles una nueva oportunidad en las cocinas más famosas del mundo.



Ads

Ads