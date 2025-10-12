Wanda Nara habló de su enfermedad y su separación: “Fueron tres años de mucha presión”
En una entrevista con Dante Gebel, Wanda Nara se quebró al recordar el difícil período que atravesó entre su diagnóstico y la ruptura con Mauro Icardi. Contó que intentó mantener a su familia unida, habló de la culpa que sintió por sus hijos y reconoció que esa etapa la transformó profundamente.
En una entrevista con Dante Gebel, contó que fueron “tres años de mucha presión” y que intentó mantener a su familia unida mientras atravesaba momentos muy difíciles. También habló de la culpa que sintió por alejar a sus hijos de una vida estable y reconoció que todo ese proceso la cambió profundamente.
VIDEO https://www.instagram.com/p/DPuCMvMjlVs/
