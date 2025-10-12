Wanda Nara se emocionó al recordar la dura etapa que vivió entre su enfermedad y la conflictiva separación de Mauro Icardi.

En una entrevista con Dante Gebel, contó que fueron “tres años de mucha presión” y que intentó mantener a su familia unida mientras atravesaba momentos muy difíciles. También habló de la culpa que sintió por alejar a sus hijos de una vida estable y reconoció que todo ese proceso la cambió profundamente.

VIDEO https://www.instagram.com/p/DPuCMvMjlVs/

